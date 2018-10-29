В Москве наградили участников городского туристического конкурса

Сегодня, 08:21 \\ Мозаика

В столице состоялось награждение победителей 19-го городского конкурса «Путеводная звезда» в области туризма, сообщает сайт мэра Москвы.

На ежегодном конкурсе «Путеводная звезда», имеющего статус городской премии в области туристического и экскурсионного бизнеса, были определены профессионалы своего дела по 15 номинациям. Члены жюри выбирали лучший отель столицы, определяли самый интересный фестиваль на открытой площадке, называли победителей среди туристических операторов и экскурсионных программ.

«Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям», – заявила член экспертного совета премии, заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Она также отметила, что в последние годы столица занимает высокие места в международных рейтингах мест для отдыха.



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