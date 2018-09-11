В Москве открылись бесплатные школы фигурного катания

Занятия будут предназначены как для новеньких, которые первый раз будут становиться на лед, так и для тех, кто уже освоился на коньках и хочет развиваться в данном направлении и дальше.

На официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина появился новый материал, в котором указана подробная информация о школах фигурного катания, которые начали функционировать на территории города и ждут учеников. Подчеркивается, что всего будут работать 15 учебных заведений, при этом восемь из них будут давать бесплатные уроки.

В пределах столицы уже открылись девять парков, которые уже открыты для набора учащихся. Среди них есть три места, где обучение будет проводиться на безвозмездной основе. Такие условия поставлены в Гончаровском, "Дубках" и Парке Горького.

Тех, кто не умеет кататься, профессиональные будут обучать тому, как правильно держать осанку на льду, тормозить и поворачивать в другую сторону. Тех же, кто на льду уже не является новичком, будут обучать различным элементам, которые во время выступлений используют профессиональные фигуристы.

Там же, где занятия будут платными, за них нужно будет отдавать от 200 до 2200 рублей. Точная цена зависит от того, какую категорию занятий выбрать, а также предпочтений самой школы.