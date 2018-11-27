Жадность фраера сгубила: малайзиец 6 лет бесплатно менял Iphone, вводя в заблуждение Apple и страховую

Аферист сначала продавал свой смартфон, а затем утверждал, что его украли. После этого страховая компания возмещала убытки и мошенник шёл за новым телефоном.

Необычный метод «заработка» придумал 34-летний малайзийский «предприниматель»: он приобретал продукцию компании Apple, застраховывал её, а перед стартами продаж новой техники он её продавал, а страховой компании говорил, что технику украли. Затем, после получения страховых выплат, мошенник шёл в магазин и покупал новые «яблоки».

Однако, частые «пропажи» застрахованной техники не могли остаться незамеченными. После «обыденной» попытки получить свою страховую выплату полицейские заподозрили малайзийца в нечистоте его помыслов. Во время допроса подозреваемый раскрыл схему и рассказал методы, с помощью которых он «зарабатывал» деньги.

Phone Arena задалась вопросом: почему ежегодные «исчезновения» дорогостоящей техники не вызвали подозрения у страховой компании.