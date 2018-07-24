«Почём яблочки, внучка?»: «Азбука вкуса» начала продавать смартфоны Apple

Пять продуктовых супермаркетов сети начали продавать смартфоны Apple.

Крупнейший продуктовый ритейлер среди премиального класса стал официальным реселлером и начал продавать продукцию компании Apple.

Для начала будет проведено исследование — востребованы ли такие «яблочные» продукты в сети или же нет. И если такой эксперимент даст положительные результаты, то компания выставит на прилавки и планшеты.

Представитель «Азбуки вкуса» утверждает, что «яблочные» гаджеты интересуют аудиторию компании — так как 70% покупателей, пользующихся приложением «Вкусомания» установили программу на телефоны марки Apple.

Инициатором столь необычного сотрудничества выступила сама американская компания, а управление продуктового ритейлера пошло навстречу, так как это неплохая возможность монетезировать трафик покупателей.