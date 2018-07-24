«Почём яблочки, внучка?»: «Азбука вкуса» начала продавать смартфоны Apple

Сегодня, 08:30 \\ Мозаика

Пять продуктовых супермаркетов сети начали продавать смартфоны Apple.

Крупнейший продуктовый ритейлер среди премиального класса стал официальным реселлером и начал продавать продукцию компании Apple.

Для начала будет проведено исследование — востребованы ли такие «яблочные» продукты в сети или же нет. И если такой эксперимент даст положительные результаты, то компания выставит на прилавки и планшеты.

Представитель «Азбуки вкуса» утверждает, что «яблочные» гаджеты интересуют аудиторию компании — так как 70% покупателей, пользующихся приложением «Вкусомания» установили программу на телефоны марки Apple.

Инициатором столь необычного сотрудничества выступила сама американская компания, а управление продуктового ритейлера пошло навстречу, так как это неплохая возможность монетезировать трафик покупателей.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Джоан Роулинг удивила пользователей Сети знанием русского языка

Писательница, подарившая миру вселенную Гарри Поттера, Джоан Роулинг вступила в словесную перепалку в Twitter с Арроном Бэнксом, считающимся в Англии крупным инвестором Brexit. В ходе спора один из...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Дочь бывшего свердловского чиновника Алексея Багарякова покинула шоу "Голос"

Арина Багарякова, дочь свердловского экс-чиновника, покинула телепроект «Голос» на этапе...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон обвинен в домогательствах

Известный научный деятель, астроном и астрофизик, а также телеведущий Нил Деграсс Тайсон...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ