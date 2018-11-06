Лингвисты из Кембриджа сняли фильм на мертвом языке Вавилона

Лингвисты из Великобритания сняли короткометражный 20-минутный фильм. Действие в нем происходит около 2 тысяч лет назад. Создателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы снять ленту, ведь ее герои разговаривают на вавилонском языке, который сейчас считается мертвым.

Сообщается, что ученые специально восстанавливали вавилонский язык, чтобы использовать его в фильме. Интересно, что сюжет для картины создатели придумали не сами. Он основан на древней вавилонской сказке. Произведение рассказывает историю о бедняке из Ниппура. Он отомстил мэру города за то, что тот убил его козу. Животное было приобретено на последние деньги.

Фильм так и называется «Бедный человек из Ниппура». Вавилонский язык ранее использовался жителями Месопотамии. Профессор Мартин Уортингтон полагает, что реконструкция звуков мертвого языка это настоящее искусство. По его словам, создателям ленты очень повезло, что в греческом языке есть некоторые транскрипции вавилонского. К тому же, известно, что прослеживается тесная связь мертвого языка с ивритом и арабским языком. Это значительно помогло в работе над фильмом и несколько облегчило задачу лингвистов.

В интернете можно найти ролик данного фильма. Причем есть как с английскими, так и с русскими субтитрами, поэтому посмотреть его могут все желающие.