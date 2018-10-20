Создателя бифидока объявили в международный розыск

Сегодня, 08:06 \\ Мозаика

Игорь Вайншток, изобретатель бифидобактериального кефира и совладелец фармакологического производителя «Партнёр», был заочно обвинён и объявлен в международный розыск.

Обвиняется предприниматель в злоупотреблении своими полномочиями, а также за невыплату денежных средств рабочим своей компании. Изобретатель, находящийся в другой стране, с выдвинутыми обвинениями не согласен и заявляет, что уголовное дело — ничто иное, как рейдерский захват компании.

Игорь сообщил, что в момент нахождения на рабочем месте, ему позвонили родственники и предупредили, что около его подъезда стоят оперативники. Вайншток поняв, что сотрудники полиции ждут его, заказал такси и поехал в аэропорт.

Под домашний арест помещён ещё один фигурант уголовного дела о невыплате зарплат — совладелец «Партнера» Сергей Иванченко.

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