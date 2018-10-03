Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" вернётся на экраны следующей весной

Сегодня, 13:22 \\ Мозаика

Стриминговый сервис Netflix на официальном YouTube-канале опубликовал тизер второго сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Не так давно зрители впервые увидели хоррор-версию знаменитого сериала про юную ведьму Сабрину, и теперь совсем скоро их ждёт второй сезон шоу. Netflix не только показал первые кадры под кавер песни «Cherry Bomb», но и назвал дату премьеры – 5 апреля 2019 года.

Первый сезон хоррор-сериала состоял из 10 серий и транслировался с 26 октября 2018 года. Главную роль в сериале сыграла Кирнан Шипка. Перезапуск сериала основан на одноимённом комиксе Роберто Агирре-Сакасы, сюжет которого рассказывает о приключениях юной ведьмы Сабрины Спеллман. Автор оригинальной истории сам написал сценарий и выступил в роли исполнительного продюсера совместно с режиссёром Ли Толандом Кригером, Грегом Берланти и Сарой Шехтер. За производство сериала отвечает студия Warner Bros.

Ранее создатели сериала имели небольшой конфликт с «Сатанинским храмом», так как незаконно использовали в съёмках копию статуи Бафомета, созданной этой организацией. Тем не менее, конфликт удалось разрешить без вмешательства суда, и теперь авторы статуи появятся в титрах вышедших серий.

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Автор - Елена Андреева
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