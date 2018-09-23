Джоан Роулинг удивила пользователей Сети знанием русского языка

Писательница, подарившая миру вселенную Гарри Поттера, Джоан Роулинг вступила в словесную перепалку в Twitter с Арроном Бэнксом, считающимся в Англии крупным инвестором Brexit. В ходе спора один из твитов Джоан был опубликован на русском языке.

Недавно Роулинг делилась возмущениями по поводу ситуации с Brexit. По ее словам, когда она заканчивает работу в «писательской комнате» и просматривает новости, происходит «что-то идиотское». Предметом возмущения стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая высказалась против повторного референдума по Brexit. Писательница считает, что в демократическом государстве люди имеют право на изменение мнения под действием обстоятельств.

На ее слова отреагировал бизнесмен Арроно Бэнкс, обвинив Роулинг в претенциозности, потому что у нее есть специальная комната для писательской деятельности. Ответ Роулинг опубликовала на русском языке, иронично подметив «скромность» Бэнкса и его затраты не на «писательские комнаты», а на дорогие ланчи с «подозрительно богатыми россиянами».

Поскольку Бэнкс женат на россиянке и растит с ней сына, он не упустил возможности так же иронично ответить. Он спросил, что именно использовала Роулинг для ответа: волшебную палочку или переводчик Google. Он добавил, что его сын-полукровка считает твит писательницы бессмысленным.

Примечательно, что в сообщении Джоан Роулинг верно расставлены даже знаки препинания. На фоне неудачных, портящих книги, российских переводов Гарри Поттера, в комментариях к твиту писательницы предложили самостоятельно переводить свои произведения.

В данный момент против Бэнкса ведется уголовное расследование. Он обвиняется в том, что не был единственным источником финансирования Brexit.

Согласно референдуму 2016 года, Великобритания должна выйти из состава Евросоюза в марте 2019 года. Тогда за этот шаг проголосовало 52% граждан.