София Ротару не поедет в Россию на "Песню года" из-за военного положения на Украине

Известная певица София Ротару отказалась ехать в Россию и принимать участие в "Песне года". Причину она назвала сама: военное положение на Украине. Артистка приезжала на мероприятие 43 раза.

71-летняя певица приняла столь непростое решение, поскольку не хочет еще больше накалять обстановку и провоцировать своих соотечественников, которые настроены слишком радикально. Ротару отметила, что участвовала в российских мероприятиях и после 2014 года, когда отношения между странами стали слишком напряжены. Однако сейчас она посчитала, что это будет лишним. Кроме того, певица отменила и свои концерты, которые были запланированы в России.

Как рассказали организаторы «Песни года», официальные представители Софии Ротару позвонили в тот же день, когда поступила информация о введении военного положения на Украине. Сама артистка отметила, что это вынужденное решение, однако, она надеется, что в скором времени ситуация изменится к лучшему, и Ротару снова сможет посещать Россию, давать концерты без страха за себя и своих родных.

При этом сообщается, что другие украинские исполнители будут принимать участие в мероприятии, от их представителей никакой информации не поступало. Среди них будут и Светлана Лобода, и Ани Лорак, и Таисия Повалий.