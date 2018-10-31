Астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон обвинен в домогательствах

Известный научный деятель, астроном и астрофизик, а также телеведущий Нил Деграсс Тайсон дважды обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Independent.

Кэтэлин Эллерс, работающая в Университете Бакнелла в штате Пенсильвания, рассказала о неподобающем поведении Тайсона на вечеринке Американского астрономического общества, проходившей в 2009 году. По словам женщины, Тайсон ее ощупывал. Женщина по имени Эшли Уотсон, ранее работавшая у Тайсона личной помощницей, сообщила, что причиной ее увольнения стали сексуальные домогательства со стороны работодателя.

Ранее Нил Деграсс Тайсон уже получал в свой адрес подобные обвинения. Это случилось в 2017 году, тогда певица Чия Эмет (Tchiya Amet) рассказала, что Тайсон перешел все границы изнасиловав девушку, когда они оба были в студенческом возрасте.

Сейчас астрофизик задействован в документальном телешоу «Cosmos» в роли ведущего. Создатели шоу настроены решительно и хотят провести свое расследование. Она отметили, что по отношению к Тайсону будут действовать согласно выводам расследования.

60-летний Нил Деграсс Тайсон – доктор философии по физике, писатель, популяризирующий науку. Сериал документального жанра «Космос: пространство и время», в котором он принял участие, получил премию «Эмми».