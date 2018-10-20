Дочь бывшего свердловского чиновника Алексея Багарякова покинула шоу "Голос"

Арина Багрякова, дочь свердловского экс-чиновника, покинула телепроект «Голос» на этапе поединков.

Девушка приходится дочерью бывшего заместителя главы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багрякова. 30 ноября на «Первом канале» зрители в последний раз увидели Арину на сцене «Голоса». Ее завершающее выступление прошло дуэтом с итальянцем Томаса Грациозо. Оба начинающих артиста работали под предводительством Ани Лорак.

Дуэт выступил с песней Адель «Set Fire to the Rain». Выступление было отмечено положительно всеми членами жюри. Константин Меладзе заметил, как трогательно и женственно противостояла Арина пению Томаса. Для Сергея Шнурова исполнение оказалось «большим культурным явлением». Однако оканачательное решение, принимаемое наставницей Ани Лорак, оказалось в пользу Томаса Грациозо.

Чтобы попасть в шоу голос, Арина Багрякова выбрала для своего первого отборочного выступления знаменитую «Yesterday» группы The Beatles. Ани Лорак выбрала девушку в свою команду в самом конце ее выступления.

17-летняя Арина уже окончила обучение в школе и увлекается написанием музыки.