Премию "Высшая лига" вручили украинской группе Kazka

Награда была вручена от имени «Нового радио» за песню «Плакала», клип на которую просмотрен более 63 млн. раз на YouTube. Помимо украинского коллектива Kazka премии удостоились популярные российские исполнители.

Украинская группа Kazka вошла в число лидеров хит-парада «Высшая Лига». Группа удостоилась награды «Золотая сирена» вместе с такими известными артистами как «Ночные снайперы», «Руки вверх», Елка, Дима Билан, Лолита, Вера Брежнева, Ани Лорак, Полина Гагарина и другие. Отмечены были не только зарекомендовавшие себя звезды, но и «новички»: Макс Барских, Alekseev, Rasa. Награждение прошло 30 ноября в Москве в «Crocus City Hall ». Ведущими мероприятия стали участник Comedy Club Вадим Галыгин и блогер Анастасия Ивлеева.

Лидерами «Высшей лиги» становятся песни, за которые проголосовало наибольшее количество слушателей, также те, которые чаще всего были скачаны или куплены в различных музыкальных интернет-ресурсах. Хит-парад проходит каждую пятницу на «Новом радио». В нем участвует 20 лучших музыкальных деятелей недели.

Украинский музыкальный коллектив Kazka уже имеет в своем арсенале 7 наград, несмотря на наличие только одной пластинки «Karma», которая вышла в апреле 2018 года.