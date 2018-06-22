Гребенщиков и Макаревич могут не приехать в Украину с концертами

Сегодня, 20:38 \\ Мозаика

Сегодня вступил в силу новый закон Украины, согласно которому на ее территорию не могут попасть российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет на период военного положения. Это может повлиять на концерты Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича в Украине.

Свой 65-летний юбилей Борис планировал отметить концертами под названием «БГ – 65!» в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Борис Гребенщиков и его коллектив «Аквариум» планировали посетить украинские Харьков, Днепропетровск, Одессу, Херсон и Запорожье, по словам PR-менеджера группы. Однако теперь все планы останутся под вопросом: сам Гребенщиков под категорию запрещенной не попадает, а вот музыканты его группы в страну могут не попасть. Никаких комментариев СМИ музыкант дать не смог, так как сказал, что болен. Судьба мероприятия, объявленного на 8 декабря, не известна.

Андрей Макаревич немногословно прокомментировал ситуацию: «Если пускают — значит, поедем. Если не пускают — значит, не поедем. Ну, о чем тут говорить?» Его концерт запланирован на 13 декабря.

Также, с большой долей вероятности будут отменены гастроли на территории Украины театра «Квартет И».

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Автор - София Волкова
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