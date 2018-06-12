Умер скульптор и художник Роберт Моррис

Издания New York Times и Associated Press сообщают о смерти скульптора Роберта Морриса. Это произошло 28 ноября, однако факт смерти стал известен только сегодня.

Один из основоположников минимализма скончался в среду, 28 ноября в Кингстоне, штат Нью-Йорк. Ему было 87 лет. Как сообщила супруга умершего Люсиль Мишелс Моррис, мужчина страдал от пневмонии, которая и послужила причиной смерти.

Роберт Моррис родился в 1931 году, в Канзас-Сити, штат Миссури. Обучался живописи и искусству в четырех учебных заведениях. Свою карьеру он начал именно как живописец. Моррис в своих работах отдавал предпочтение абстрактному экспрессионизму. На его произведения также повлиял Джексон Поллок.

Скульптурой Роберт занялся в 1960 году, когда перебрался в Нью-Йорк. В Нидерландах располагается его «Обсерватория Роберта Морриса». Она регистрирует солнцестояния и равноденствия. Обсерваторию называют «современным Стоунхенджем».

В 1970-х годах в работах Морриса явно прослеживался страх перед ядерной войной, что было отмечено его окружением.

Моррис является значимым теоретиком минимализма благодаря его эссе Notes on Sculpture, вышедшему в 1966 году. За всю свою карьеру Роберт Моррис оставил значимый след в таких явлениях, как Process Art, перформанс, лэнд-арт и инсталляции.