Ученый Ливио Бьоло из Туринского университета в Италии рассказал, что для оценки фильмов он и его коллеги не использовали данные о кассовых сборах и субъективную критику экспертов. Специальный алгоритм высчитал, на какие фильмы чаще всего есть отсылки в других кино.

Математики при помощи алгоритма определили 3 самых влиятельных фильма в истории человечества. Это удалось сделать благодаря интернет-базе IMDb, которая включает в себя детальные данные о 47 тысячах фильмов, 20 тысячах режиссеров и 400 тысячах актеров. На основе алгоритма и специальной базы математики определили, какие фильмы и авторы оказались самыми влиятельными.

Самым влиятельным фильмом в истории человечества математики назвали киноленту «Волшебник страны Оз», которую снял в 1939 Виктор Флеминг. Данный кинофильм стал одним из первых цветных в истории кино. Он и сейчас имеет звание самой коммерчески успешной экранизацией романа, написанного Фрэнком Баумом.

На втором месте оказался фильм «Звездные войны», который снял Джордж Лукас. Тройку самых влиятельных фильмов замкнула кинокартина «Психо» Альфреда Хичкока. В список также вошли «Кинг-Конг», «Космическая одиссея» и «Франкенштейн». Рейтинг, составленный математиками, был опубликован в издании Applied Network Science.