Новый год к нам мчится: Главная новогодняя ёлка приедет в Кремль из московской области

Сегодня, 06:14 \\ Мозаика

В этот Новый год кремлёвскую площадь будет украшать ёлка, срубленная в Шёлковском районе московской области.

Данные новогодней ели впечатляют: возраст этого дерева составляет 100 лет, высота — 27 метров, а диаметр ствола — 60 см

Накануне Александр Колпаков, управляющий делами президента, провел заседание организационного комитета на тему о подготовке и проведению Общероссийской новогодней ёлки (ОНЕ). Управляющему сообщили, что ель будет срублена 16 декабря, а уже через два дня — 18 декабря оная появится в в Кремле. Выбирали новогоднюю ель сотрудники штаба по организацию и проведению ОНЕ и работники комитета лесного хозяйства Московской власти. Одним из главных показателей при отборе дерева являлись возраст и внешний вид. Украшать елку решили в стиле «зимний лес». На это потребуется километр гирлянд и несколько тысяч игрушек.

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