Disney запустит детскую версию «Звездных войн»

Новый проект от Disney под названием «Звездные войны: Галактика приключений» будет доступен к просмотру уже завтра, 30 ноября.

Студия Lucasfilm анонсировала детскую версию «Звездных войн». Она будет представлять собой серию мультипликационных короткометражек. Таким образом, создатели хотят привлечь к истории «Звездных войн» юное поколение. Первый трейлер уже размещен на YouTube-канале Star Wars Kids.

Героями сюжетов станут уже знакомые фанатам киновселенной герои: принцесса Лея, Дарт Вейдер, Хан Соло и многие другие. Для озвучания были приглашены актеры оригинальных фильмов: Марк Хэмилл, исполнивший роль джедая Люка Скайуокера, Алек Гиннес, Харрисон Форд и другие.

Премьера детской версии «Звездных войн» состоится завтра, 30 ноября. Все желающие смогут увидеть дебютные 6 эпизодов на официальном сайте StarWarsKids. Следующие эпизоды будут выходить в течение всего 2019 года.

Произведение Джорджа Лукаса – киновселенная «Звездные войны» - берет начало в 1977 году. Сейчас всемирно известная сага включает в себя 10 фильмов, множество комиксов, книг, мультфильмов, сувенирной продукции. В 2019 году ожидается выход картины «Звёздные войны: Эпизод IX».