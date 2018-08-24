В продажу поступило научное исследование Сергея Бодрова-младшего в виде книги

Читатели смогут ознакомиться с диссертацией известного актёра и режиссёра, однако стоит поспешить – тираж ограничен.

В ноябре питерский книжный магазин «Подписные издания» выпустил три книги, среди которых и научная работа Сергея Бодрова-младшего. В тираж вышло всего 99 экземпляров исследования актёра на тему: «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». Редакция не вносила правок, изменений или дополнений в текст, таким образом, читатели смогут увидеть работу в авторской редакции. Ранее диссертацию актёра издавала его мать Валентина, так же небольшим тиражом. В новое издание добавили цветные иллюстрации, чтобы дать возможность изучить работу в деталях.

При этом издание отмечает, что диссертация вряд ли подойдёт для широкого круга читателей, поскольку не адаптирована для них. Интересной её найдут специалисты в данной области. В одном из своих интервью Бодров-младший признался, что гордится этой работой больше, чем ролями в кино.

В пресс-службе магазина рассказали, что «публикация книги Сергея Бодрова – не только память о нём, но и естественное завершение научного исследования».

Также книжный магазин выпустил «Рабочие тетради Ингмара Бергмана», которые впервые публикуются на русском языке», и «Диалоги. Том 2».

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Красной Пресни планируют установиться памятник Бодрову-младшему. Однако некоторые жители выступили против как образа Данилы Багрова, так и места, выбранного для установки памятника.