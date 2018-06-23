Театр имени Вахтангова представил "Евгения Онегина" на сцене в Милане

Вчера вечером, 28 ноября театр имени Вахтангова посетил Милан с постановкой «Евгений Онегин», автором которой является Римас Туминас. Спектакль состоялся в честь фестиваля «Русские сезоны».

Постановка прошла на сцене театра Piccolo. Его основатель Джорджа Стрелера оказал большое влияние и вдохновил Туминаса на постановку «Евгения Онегина».

Спектакль по культовому произведению А.С.Пушкина показывают в Италии не впервые. Премьера состоялась в 2016 году в рамках фестиваля «Два мира» в Сполето. В Милане театральная постановка будет представлена в первый раз.

Помимо театра имени Вахтангова в Милан прибыл Александринский театр из Санкт-Петербурга. Они подготовили спектакль «Ваш Гоголь. Последний монолог». Это уже третий визит театра в Милан.

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, рассказал, что миланская публика принимает постановки хорошо, внимательно вникая с происходящее. Он подчеркнул, что это происходит благодаря особому театральному языку. Он помогает зацепить зрителя, несмотря на язык самой постановки.

Теплые отношения между миланским Piccolo и театрами России берут начало в 2006 году. Тогда Александринскому театру исполнилось 250 лет, в честь чего и был приглашен театр Piccolo. С того момент театральные обмены начали происходить регулярно.