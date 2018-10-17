ЮНЕСКО пополнила список культурного наследия музыкой регги

Сегодня, 14:20 \\ Мозаика

В международной организации обновили список нематериального культурного наследия.

Отдел ООН, занимающийся вопросами образования, культуры и науки, дополнил список нематериальных ценностей несколькими достижениями человечества, которые нельзя потрогать. В расширенный список вошла музыка в стиле регги, которую начали играть на Ямайке. Полное собрание нематериальных благ человечества опубликовано на официальном твиттере ЮНЕСКО.

Представители ЮНЕСКО отметили, что стиль регги долгое время причисляли к музыке самых низших социальных слоев, однако со временем, ямайский ритм набрал огромной мировой популярности. На сегодняшний день регги исполняют многие мировые звезды, вне зависимости от веры, социального статуса и гражданства. Еще одним нематериальным благом стал ирландский хоккей на траве, более известный как херлинг. Данная игра упоминалась в кельтских эпосах, датированных последними годами до новой эры. Кроме регги и херлинга, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала грузинская народная борьба Чидаоба, японский праздник Райхосин и парфюмерное искусство во французском Грасе.

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Автор - Антон Словацкий
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