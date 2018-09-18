«Рассказ служанки» продолжится новым романом в следующем году

Маргарет Энтвуд, автор «Рассказа служанки», анонсировала роман-продолжение в 2019 году.

Писательница из Канады Маргарет Энтвуд на днях порадовала поклонников своего бестселлера «Рассказ служанки». Она заявила, что в следующем году планирует выпустить новый роман, в котором будут рассказаны события, произошедшие через 15 лет от действия первой книги. Новое произведение будет называться «Заветы» и появится на книжных полках в сентябре 2019 года. Об этом Энтвуд сообщила на своем официальном портале.

Роман «Рассказ служанки» вышел в свет в 1985 году. За это время его причислили к самым успешным антиутопиям 20 века. В книге рассказывается история одной женщины, которая в ворохе политических событий оказалась гражданкой вымышленного государства Галаад. Главной идеей страны было увеличение рождаемости. Для этого, детородных женщин рассылали по семьям, где они должны были родить от хозяина дома, после чего направлялись к следующим семьям. В 2017 году роман получил сериальное воплощение. Первый сезон шоу «Рассказ служанки» получил 8 премий Эмми.