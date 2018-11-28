Создатели "Шерлока" снимут мини-сериал про Дракулу

Сегодня, 13:27 \\ Мозаика

Главная роль в новом проекте Стивена Моффата и Марка Гэтисса, известных по сериалу «Шерлок», досталась датскому актёру Класу Бангу.

Следующий проект британских продюсеров – мини-сериал по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула». Проект будет состоять из трёх полнометражных эпизодов, каждый из которых длится 90 минут. За разработку картины отвечают BBC совместно с Netflix. Первые покажут «Дракулу» на территории Великобритании, а стриминговый сервис – в остальных странах. Съёмки стартуют в следующем году. Производством займётся студия Hartswood Films, а исполнительными продюсерами, помимо Моффата и Гатисса, станут Сью Верту и Бен Ирвинг.

Как сообщает Variety, роль Дракулы исполнит Клас Банг, получивший известность после выхода шведской картины «Квадрат» и недавнего фильма «Девушка, которая застряла в паутине». Актёр отмечает, что взволнован тем, что воплотит на экране этот образ. «Да, он зло, но в то же время в нем много и других разных качество. Он харизматичный, мудрый, остроумный и сексуальный», - отмечает Банг. Моффат и Гэтисс ничуть не разочарованы выбором актёра, как заявили создатели сериала: «В аду новый хозяин».

В настоящий момент нет информации относительно того, будет ли сериал в точности соответствовать первоисточнику, однако, создатели проекта заявили, что не собираются переносить события в современный мир.

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Автор - Елена Андреева
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