В США умерла автор сценария «Звездных войн» Глория Кац

Большую часть своей карьеры она работала с известным режиссером Джорджем Лукасом.

28 ноября в одной из клиник штата Калифорния ушла из жизни сценарист Глория Кац. Она известна многим поклонником голливудской фантастики, включая фанатов приключений Индианы Джонса и любителей вселенной Звездных войн. Причиной смерти Глории в возрасте 76 лет стала раковая опухоль, которую писательница не смогла побороть. Информация поступила от известного журнала The Hollywood Reporter.

Глория Кац появилась на свет в Лос-Анджелесе 25 октября 1942 года. В 30-летнем возрасте она начала принимать активное участие в работе над сценариями для голливудских фильмов. Ее дебютный сценарий был написан для хоррора «Мессия зла», который снял ее супруг Уиллард Хайк в 1973 году. Параллельно Глория написала совместный с Джорджем Лукасом сценарий для комедии «Американские граффити». Самыми известными работами Кац стали «Индиана Джонс и храм судьбы», «Говард-утка» и «Убийства на радио». Совместно с Хайком, Глория работала над сагой Джорджа Лукаса «Звездные войны».