Готовимся к Новому году с пользой: Роскачество даёт советы как выбрать хорошие и вкусные мандарины

Российское качество дало старт крупномасштабной проверке. Специалисты проведут исследования по 250 показателям и попробуют мандарины на вкус.

Исследователи проанализируют «новогодние» фрукты, закупленные в разных местах продаж: «Сетевики», рынки, магазины и другие торговые точки. Оцениваться будут мандарины, чьей родиной являются: Россия, Марокко, Турция, Китай, Южная Африка, Абхазия и Перу.

Оранжевые «кругляши» подвергнутся тщательному изучению и исследованию на наличие: ГМО, посторонних примесей, нитратов, тяжёлых металлов, грибков, плесени и ряда других показателей. Также проверят: много ли косточек, нанесён ли на кожуру воск, содержание витаминов и кислот и насколько природные сладости созрели, оказавшись на полках магазинов.

По результатам исследования будет написан «Мандариновый трактат», в котором будут даны советы по выбору этого праздничного фрукта.