Виолончель Мстислава Ростроповича «ушла» с молотка за 2,5 млн долларов

Инструмент, созданный Джованни Гваданини в 1873 году был продан на аукционе за 2,84 миллиона долларов.

Помимо виолончели на аукционе в торгах участвовали и другие музыкальные инструменты, ювелирные изделия, предметы искусства, мебель и другие лоты, принадлежавшие знаменитой паре - Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской.

Едва переступив порог восемнадцатилетия Ростропович выиграл престижный московский конкурс, виртуозно сыграв на виолончели, которую ошибочно считали Гваданини. Ещё тогда молодой гений дал себе обещание, что инструмент Джованни будет его — так и произошло.

Мечта Ростроповича о виолончели исполнилась в 2000 году в Париже, именно тогда она попала ему в руки.

Также с молотка ушла ещё одна виолончель гениального музыканта — она была изготовлена в 1741 году известным венецианским лютьером Санто Серафином и была продана за 782 тысячи долларов.

Общая выручка с проданных лотов превысила сумму в 4 млн фунтов стерлингов.