Британский институт кино перестанет финансово поддерживать проекты, в которых у злодеев есть шрамы на лице

Сегодня, 18:54 \\ Мозаика

Представители Британского института кино сообщили, что больше не намерены финансировать фильмы, в которых антагонисты имеют шрамы на лице. Об этом 27 ноября сообщила газета Telegraph.

Такое решение было принято в рамках действующей кампании по борьбе с дискриминацией и социальной стигматизацией людей, имеющих подобный недуг. Отстаиванием прав людей со шрамами занимается благотворительная организация Changing Faces. Основная цель кампании – создать у общества иной образ людей, у которых на теле есть шрамы или ожоги.

Генеральный директор Британского института кино Бен Робертс считает, что фильмы часто выступают в роли законодателя моды и перемен. В связи с этим он заявляет, что необходимо повлиять на внешний вид отрицательных персонажей в фильмах, которые они финансируют.

В августе телеканал BBC столкнулся с критикой, поскольку главную роль в будущем фильме про «Человека-слона» сыграет Чарли Хитон из сериала «Очень странные дела». Как благотворительные организации, так и зрители негативно восприняли взять обычного актёра на роль человека с ограниченными способностями.

Кроме того, ранее популярный в Сети кинообозреватель BadComedian выпустил обзор на фильм «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Евгений Баженов раскритиковал жестокое отношение к инвалиду в фильме, а также саму идею, что ДЦП можно вылечить.

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Автор - Елена Андреева
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