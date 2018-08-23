«Кинопоиск» запускает совместную подписку с Amediateka

«Кинопоиск», являющийся сервисом «Яндекса», анонсировал совместную подписку с сервисом Amediateka. Об этом порталу Vc.ru сообщил представитель «Кинопоиска».

Премиум-подписка объединит продукты «Кинопоиска» и онлайн-кинотеатра Amediateka. Таким образом, пользователю предлагается продукт взаимовыгодного обмена: Amediateka пополнит свою аудиторию пользователями «Кинопоиска», тот в свою очередь представит зрителям доступ к уникальному контенту Amediateka. Более того, частью сотрудничества стала и подписка «Яндекс.Плюс».

Подписаться на Amediateka сейчас обходится в 59 рублей в месяц. Отдельно подписаться на «Яндекс.Плюс» можно за 169 рублей в месяц. При общей подписке весь контент Amediateka не будет доступен – только те фильмы и сериалы, которые появятся на «Кинопоиске». Это обойдется в 649 рублей в месяц.

Другие детали сделки в «Кинопоиске» не раскрыли. Можно заострить внимание на самом популярном контенте, которые можно будет смотреть благодаря объединенной подписке: «Игра престолов», «Острые предметы», «Мир дикого запада», «Большая маленькая ложь» и другие, а также киноленты и мультики из арсенала «Кинопоиска». Что касается «Яндекс.Плюс», пользователь получит подписку на «Яндекс.Музыку», скидки при заказе такси и другие полезные дополнения.

Впервые онлайн-кинотеатр на основе «Кинопоиска» был запущен в мае текущего года. Там доступна покупка и аренда фильмов. Согласно статистике, количество зрителей «Кинопоиска» в 2018 году достигло 40 млн. человек.