Alice in Chains впервые посетят Россию с двумя концертами в 2019 году

Рок-коллектив из США Alice in Chains впервые порадует российскую публику двумя своими концертами летом 2019 года. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Событие анонсировало концертное агентство «Мельница» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Первый концерт состоится в Санкт-Петербурге 18 июня в клубе «A2 Green Concert», второй – в Москве 20 июня на площадке «Adrenaline Stadium». Оба мероприятия станут частью концертного тура, приуроченного к выходу пластинки «Rainier Fog». Билеты уже поступили в продажу.

Новый альбом «Rainier Fog» станет первым творением Alice in Chains, записанным и выпущенным без лидера группы Лейна Стейли, который умер в 2002 году от передозировки наркотиками. Его борьба с зависимостью продолжалась 10 лет.

Один из основателей группы Джери Кантрелл прокомментировал, что новая работа является сильной, и такой альбом группа еще не писала. Он будет включать все музыкальные элементы, присущие стилю Alice in Chains. Кантрелл добавил, что «Rainier Fog» - это «запечатленная индивидуальность нашего коллектива».

2019 год станет очень богатым на масштабные знаковые музыкальные мероприятия. Россию посетят Metallica совместно с Ghost, Kiss, Muse, Rammstein, Bon Jovi и A-Ha.