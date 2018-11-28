Зимой в Москве откроется выставка, посвящённая создателю "Губки Боба"

В январе 2019 года в Московском музее анимации состоится выставка, посвящённая создателю мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивену Хилленбергу. Об этом музей сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Мы планируем отметить светлую память Стивена, сделав дополнительную экспозицию, выставку в музее на январские праздники. Как раз получится на 40 дней», - сообщили представители музея. Они также отметили, что будет сделан дополнительный стенд, который позволит посетителям узнать больше информации о Хилленберге и истории создания мультсериала. Там же будут представлены подлинные фазы и кальки из его первой работы «Новая жизнь Рокко» и «Губка Боб».

Стивен Хилленберг скончался в США 26 ноября 2018 года от бокового амитрофического склероза. Создателю популярного сериала было 57 лет.

В Москве может появиться граффити с героями мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» в память о Хилленберге. Предположительно созданием рисунка займётся Союз художников России, однако сначала необходимо получить разрешение от спецкомиссии при Москомархитектуре. Также ранее стало известно, что турецкий баскетболист Энес Кантер почтил память аниматора, посетив игру в футболке с изображением Губки Боба.