Сценарист «Черной Пантеры» поработает над сценарием сиквела по Call of Duty

Как сообщает сайт Kinomania.ru, Джо Роберт Коул создаст сценарий для фильма-сиквела по компьютерному шутеру Call of Duty, которым займется компания Activision Blizzard Studios. Коул известен тем, что работал над сценарием «Черной пантеры» от студии Marvel.

Первый фильм по Call of Duty находится на стадии задумки. Известно, что на участие в фильме еще не проводился кастинг актеров. Однако компания Activision Blizzard Studios хочет иметь в своем распоряжении готовый сценарий для продолжения, чтобы в случае коммерческого успеха не медлить с запуском сиквела. Выход первой части планируется на 2019 год.

В феврале текущего года стало известно, что режиссером экранизации станет Стефано Соллиму, известный по сиквелу «Убийцы» и «Все копы - ублюдки». Адаптировать шутер для экранов кинотеатров поручили Кирану Фицджеральду («Сноуден»). Весь процесс съемок будет проходит под руководством продюсера Стейси Шер. В ее арсенале – опыт работы с Квентином Тарантино, Оливером Стоуном и Стивеном Содербергом.

Студия еще не дала свежих комментариев по сиквелу. Также, ничего не сообщается о задействованных актерах. Создатели также не оглашают, какая именно часть шутера ляжет в основу сюжета. Call of Duty состоит из четырех кампаний: американская, британская, советская и союзная. Есть данные, что вселенная фильма будет создаваться по аналогии с киновселенной Marvel.

В данный момент Джо Роберт Коул занят в совместной работе с Netflix, снимая свой фильм в драматическом жанре «Весь день и всю ночь». История расскажет о молодом парне Джа, осужденном на тюремный срок за убийство. Главную роль исполнит Джеффри Райт.

В этом месяце Коул вошел в число сценаристов, работы которых не стоит обходить стороной в 2018 году, по мнению издания Variety.