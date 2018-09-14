Автор «Ходячих мертвецов» продолжит тематику постапокалипсиса новым сериалом

Сегодня, 13:25 \\ Мозаика

Как сообщает издание «Российская газета», автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман продолжит тему апокалипсиса в своем новом сериале, но уже несколько в другом ключе. Об этом стало известно на сайте компании Skybound Entertainment, которая инвестирует проект.

На этот раз постапокалипсис зрителям представят не в виде зомби-нашествия, а несколько в другой форме: Земле будет угрожать приближающийся метеорит. Телесериал получит название «5 Year». Анонсировано 5 сезонов, каждый из которых будет описывать один год до приземления метеорита. Среди героев сериала традиционно предстанут разные по характеру личности. Им нужно будет решить, как бороться с надвигающейся катастрофой: вместе или каждый в одиночку. Точная дата выхода телепроекта не сообщается.

Компании-инвесторы Skybound Entertainment и Entertainment One обещают сделать сериал коммерчески успешным. Создатели замахнулись на индивидуальную адаптация под ту или иную страну на ее родном языке. Уже заявлены истории для Южной Кореи и Латинской Америки. В будущем список могут пополнить Италия, Китай, Великобритания, Германия и Россия.

Роберт Киркман является одним из авторов комиксов, по которым были сняты «Ходячие мертвецы». Он также выступает как сценарист и продюсер сериала. Премьера сериала состоялась в 2010 году. Сейчас он включает в себя 9 сезонов. Однако в октябре стало известно, что начало 9-го сезона получило самый низкий рейтинг за всю историю съемок проекта. Также, весной текущего года ходили слухи о запуске спин-оффа по «Ходячим мертвецам», но уже в зимней локации.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Опрос определил лучшие отечественные сериалы за последние 20 лет

 Интернет-портал «New Inform» поинтересовался у деятелей культуры, политиков, учёных и журналистов, какие отечественные сериалы, вышедшие за последние 20 лет, они могли бы назвать самыми лучшими.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

На YouTube вышел первый выпуск передачи "Смак" Андрея Макаревича

 Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич запустил в YouTube интернет-версию передачи...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Первый тизер-трейлер "Короля Льва" просмотрело рекордное количество зрителей

 Анонс перезапуска культового мультфильма «Король Лев» появился несколько дней назад,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ