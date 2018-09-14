Автор «Ходячих мертвецов» продолжит тематику постапокалипсиса новым сериалом

Как сообщает издание «Российская газета», автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман продолжит тему апокалипсиса в своем новом сериале, но уже несколько в другом ключе. Об этом стало известно на сайте компании Skybound Entertainment, которая инвестирует проект.

На этот раз постапокалипсис зрителям представят не в виде зомби-нашествия, а несколько в другой форме: Земле будет угрожать приближающийся метеорит. Телесериал получит название «5 Year». Анонсировано 5 сезонов, каждый из которых будет описывать один год до приземления метеорита. Среди героев сериала традиционно предстанут разные по характеру личности. Им нужно будет решить, как бороться с надвигающейся катастрофой: вместе или каждый в одиночку. Точная дата выхода телепроекта не сообщается.

Компании-инвесторы Skybound Entertainment и Entertainment One обещают сделать сериал коммерчески успешным. Создатели замахнулись на индивидуальную адаптация под ту или иную страну на ее родном языке. Уже заявлены истории для Южной Кореи и Латинской Америки. В будущем список могут пополнить Италия, Китай, Великобритания, Германия и Россия.

Роберт Киркман является одним из авторов комиксов, по которым были сняты «Ходячие мертвецы». Он также выступает как сценарист и продюсер сериала. Премьера сериала состоялась в 2010 году. Сейчас он включает в себя 9 сезонов. Однако в октябре стало известно, что начало 9-го сезона получило самый низкий рейтинг за всю историю съемок проекта. Также, весной текущего года ходили слухи о запуске спин-оффа по «Ходячим мертвецам», но уже в зимней локации.