Котики-это наше все: названы самые популярные у россиян породы кошек

Ассамблея профессиональных клубов любителей кошек назвала самую популярную породу кошек у россиян. В 2018 году ей оказалась священная бирма.

В Ассоциации также отметили что тот, кто полюбил эту породу кошек, останется верным ей на всю жизнь.

На втором месте оказался мейн-кун, а на третьем – вислоухий британец. Также в пятерку лидеров попали скоттиш-фолд и канадский сфинкс. Отметим, что за котенка священной бирмы придется выложить от 20 до 80 тысяч рублей, малыш мейн-кун также обойдется примерно в такую же сумму, а за вислоухого британца будущий хозяин должен заплатить от 5 до 35 тысяч рублей.

Священная бирма - порода полудлинношерстных котов, происходящая от сиамских и персидских кошек. Отличается характерной окраской с темными «носочками» и «перчатками» и синими или голубыми глазами. В Европе появилась в начале XX века, в середине 1960-х признана в США.

Отметим, что этой неделе Российская кинологическая федерация опубликовала рейтинг самых популярных у россиян пород собак. На первом месте расположились немецкие шпицы, среди лидеров также оказались йоркширские терьеры и чихуахуа.