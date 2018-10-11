Умер Стивен Хилленберг — создатель мультсериала о Губке Бобе

Автор серии мультфильмов Стивен Хилленберг скончался на 58-ом году жизни.

Об утрате сообщил портал Variety. В марте 2017 года Стивену поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз (данное заболевание поражает клетки головного мозга), он и послужил причиной смерти замечательного мультипликатора.

Не одно поколение выросло на мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны».

Первый выпуск которого вышел в 1999 году и на данный момент насчитывает 12 сезонов.

Весёлые герои, жизнерадостный подводный город Бикини Боттом, настоящая дружба и занимательные приключения — всё со это станется тёплым воспоминанием о создателе, который вложил душу и посвятил свою жизнь этому мультфильму.

Телесериал о Губке Бобе и его друзьях не один раз становился лауреатом множества телевизионных премий, среди которых «Эмми», 12-и Kids's Choice Awards и две премии BAFTA Children's Awards.

Телеканал Nickelodeon транслировавший мультсериал выразил свои соболезнования и слова поддержки в адрес Стивена Хиленберга.