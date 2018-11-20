Сценарист "Симпсонов" не считает мультфильм "Маша и Медведь" пропагандистским

Один из создателей американского мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс в интервью «РИА Новости» прокомментировал ситуацию с мультфильмом «Маша и Медведь», заявив, что не увидел в нём российской пропаганды.

Рейсс признался, что не понимает, чем вызвано подобное отношение экспертов к мультфильму. Он не уверен, что «Машу и Медведь» показывают на американском телевидении, так как сам смотрел его на фестивале в Боснии. Увидев несколько эпизодов, сценарист предложил отдать главный приз этому мультфильму, однако ему отказали, поскольку не могут вручать ему призы ежегодно. Рейсс выразил мнение, что однажды «Маша и Медведь» встанет в один ряд с образцами анимации.

Помимо этого сценарист в интервью рассказал о крепких отношениях Гомера и Мардж, главных героев «Симпсонов», а также опроверг информацию, что собирается переезжать в Россию.

Мультфильм «Маша и Медведь» стал широко обсуждаться после публикации The Times, в которой профессор Букингемского университета Энтони Глис назвал его способом российской пропаганды, призванным создавать положительный образ России в сознании детей. Профессор сравнил главную героиню Машу с Путиным и заявил, что она слишком много на себя берёт. Согласилась со словами критика и украинская писательница Лариса Ницой, которая добавила, что Украине давно пора запретить показ «Маши и Медведя».