Гильермо дель Торо опубликовал список сценариев, которые так и не экранизировал

В своём аккаунте в Twitter Гильермо дель Торо поделился с подписчиками списком нереализованных проектов, которые по тем или иным причинам так и не удалось воплотить на большом экране.

Как рассказал режиссёр, над сценариями к фильмам работал либо лично он, либо в сотрудничестве с другими авторами. Всего в список вошло 18 проектов. Часть из них является экранизацией книг («Ведьмы», «Ветер в ивах», «Граф Монте-Кристо», «Друг», «У хребтов безумия»), ремейками («Аллея кошмаров» и «Фантастическое путешествие»), собственным видением режиссёра некоторых сюжетов («Красавица и чудовище» и «Темная Лига справедливости»). Однако о некоторых сценариях нет дополнительной информации, и поэтому фанатам остаётся только гадать, о чём хотел в них рассказать Гильермо дель Торо, к ним относятся: «Гроб», «Мост Мефисто», «Похороненный гигант», «Секретный проект», «Суеверный» и «Список семи», написанный совместно с Марком Фростом. Кроме того, он намеревался снять фильм про «Особняк с привидениями», но основе диснеевского аттракциона, продолжить «Тихоокеанский рубеж» и подготовить пилотный эпизод сериала «Халк».

Дель Торо отметил, что это не список проектов, над которыми он будет работать. Тем не менее, он уточнил, что все сценарии закончены.

Благодаря таким спискам Гильермо дель Торо и считается в Голливуде рекордсменом по числу нереализованных проектов.

Ранее режиссёр опубликовал личный рейтинг лучшим фильмов про супергероев.

Сейчас дель Торо работает над кукольным мюзиклом по мотивам сказки «Пиноккио», кроме того, геймеры ожидают появления игры Death Stranding, участие в которой принял и режиссёр.