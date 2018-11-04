Появился первый кадр перезапуска "Хеллбоя"

Издательство Empire опубликовало в Сети первый официальный кадр из предстоящего фантастического фильма «Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы», главную роль в котором исполнит звезда сериала «Очень странные дела» - Дэвид Харбор.

Третий фильм про «парня из пекла» будет ближе всего к оригинальным комиксам Майка Миньола. Кроме того, ожидается, что он будет более жестоким, чем предыдущие экранизации, поэтому получит возрастной рейтинг R. Картина будет насыщена ужасами, монстрами и кровью. Однако бюджет у фильма невысокий.

Сюжет будущего фильма будет разворачиваться в Англии. Хеллбой вступит в схватку со средневековой ведьмой, кровавой королевой Нимуэ, являющейся супругой Мерлина. Трудности герою прибавляет и то, что от исхода противостояния стоит судьба всего мира.

Режиссёром фильма стал Нил Маршалл, а сценарий написал автор оригинального комикса в сотрудничестве с Эндрю Косби и Кристофером Голденом. Помимо Харбора в фильме появятся Милла Йовович, Иэн МакШейн, Дэниэл Дэ Ким и Саша Лэйн. Премьера картины состоится 12 апреля 2019 года.

Фильм является одним из самых ожидаемых проектов 2019 года. Однако недавние тестовые показы картины разочаровали фанатов серии. Зрители негативно отреагировали на сюжет, диалоги и злодеев, хотя все единогласно отметили отличную игру Харбора. Тем не менее, у фанатов ещё остаётся надежда на то, что к моменту премьеры создатели картины исправят ошибки.