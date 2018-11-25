"Артемиус Фаул" появится на экранах летом 2019: в сети опубликовали первый трейлер фильма

Disney представила первый тизер-трейлер экранизации популярного фэнтези-романа Йона Колфера – «Артемиус Фаул».

В ролике зрителям показали главного героя фильма – Артемиуса и его телохранителя Дворецки. Студия не изменяет себе, и потому показала, насколько красивым и захватывающим будет фильм, при этом не раскрыла важных моментов сюжета. Зрителям дали взглянуть на волшебный мир, а также некоторых его представителей.

Режиссёром фильма стал британец Кеннет Брана («Тор» и «Убийство в Восточном экспрессе»), а в актёрский состав вошли такие актёры, как Фердия Шоу, Лара Макдоннел, Нонсо Анози и Джуди Денч. Премьера ожидается в августе 2019 года.

Серия книг про Артемиуса Фаула рассказывает о юном гении и потомке легендарных преступников, который, узнав о существовании таинственного подземного мира, решается на дерзкое ограбление существ, населяющих это место.

Произведение Йона Колфера было признано лучшей книгой для детей и вошло в топ-30, составленный изданием The Independent.

Кроме того, летом следующего года Disney выпустит ремейк культового мультфильма «Король Лев», который уже успел заинтересовать зрителей – первый трейлер побил рекорды по количеству просмотром на YouTube.