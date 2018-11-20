Сценарист "Симпсонов" рассказал, чего никогда не покажут в мультсериале

Сценарист Майк Рейсс рассказал поклонникам мультипликационного сериала «Симпсоны», чего никогда не увидят зрители. Он также отметил, что за все время существования сериал почти не изменился.

Автор сценария «Симпсонов» уверяет, что фанаты анимационного сериала никогда не увидят супружескую измену между Гомером и Мардж. Более того, в их семье никогда не будет присутствовать насилие. По его словам, создатели шоу никогда не допустят, чтобы кто-то из этой семейной пары изменил своей второй половинке. Они даже не представляют, чтобы Гомер когда-то смог ударить свою жену Мардж. Таков был ответ на вопрос журналистов о запретных темах для создателей сценария в «Симпсонах». Они также добавили, что не станут шутить о стрельбе, так как этот вопрос в Америке является довольно серьезным.

Майк Рейсс подметил, что за 30 лет работы над сериалом, «Симпсоны» почти не изменились, а фанат, увидев любой из эпизодов, даже не разберет, какого года он выпуска. Тем не менее, сценарист не знает причину такой популярности мультсериала. Он предполагает, что зрители проявляют особый интерес к семейным сериалам.