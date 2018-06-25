Самка тигра оказалась самцом в зоопарке Приморского края

С самого начала специалисты считали, что вместе со взрослой тигрицей приютили двух девочек. По этой причине во время осмотра лишь спустя полгода после этого они узнали правду.

Некоторое время назад СМИ писали о случае, когда в Приморском крае в селе Алексей-Никольское зоозащитникам пришлось выловить взрослую тигрицу. Она охотилась на местных собак, и отпугнуть от населенного пункта ее никак не удавалось. Тогда эксперты выяснили, что у нее есть два маленьких дытеныша, которых было решено также забрать из дикой природы вместе с ней.

Все тигры росли и проходили реабилитацию в зоопарке города Зеленогорска Красноярского края. При первичном осмотре тигрят, которым тогда было около полугода, было установлено, что это две самки. Через некоторое время нужно было проверить, как у малышей происходит смена молочных зубов. Эксперты были удовлетворены результатами.

Тем не менее, они заметили у одной из "девочек" мошонку. При детальном осмотре оказалось, что это не самка, а самец тигра. Эта информация была важной, так как повлияет на то, куда будут выпущены хищники.