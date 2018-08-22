«Позвони мне на сыр»: при передаче в СИЗО посылки в продукте обнаружили сим-карту

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания СИЗО-3 при досмотре передачи обнаружили сим-карту, спрятанную в упаковке сыра.

Гражданка спрятала её туда в надежде передать одному из следственно-арестованных.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю сообщает, что на гражданку составлен протокол об административном правонарушении. Статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Практика скрытой передачи запрещённых товаров в посылках не новость.

Например, запрещённые к передаче, вещи часто прячут в колбасе, выпечке, консервах. Иногда заключённые проносят в себе, проглатывая свёртки, не думая о том, что пакетики могут порваться и принести организму непоправимый вред.

Попытки передачи запрещённых товаров и веществ не редкость в России.

Например, недавно служащие СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю обнаружили наркотики, спрятанные предприимчивым образом: под стелькой в кроссовке обнаружили свёрток с веществом белого цвета.