В Лондоне фарфоровая ваза эпохи Николая I была продана на аукционе за £1,8 млн

Вчера, 26 ноября, в Лондоне прошел первый день «Русских торгов», на которых выставляются на продажу произведения русского искусства и антиквариат. По традиции торги открывает аукционный дом Christie's. Фаворит вчерашнего дня - фарфоровая ваза эпохи царствования российского императора Николая I ушла с молотка на аукционе «Шедевры русского искусства» за 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

До старта аукциона специалисты оценили вазу в сумму от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Ранее она находилась в одной из частных коллекций в Испании. Проданная ваза является настоящим шедевром искусства. Она очень тонкой работы и украшена портретом австрийского императора Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта.

Помимо этого, были проданы два портрета цесаревича Александра Николаевича (будущий император Александр II). На одном будущий император запечатлен в форме лейб-гвардии Черноморского эскадрона, а на другом в форме лейб-гвардии Атаманского полка. Произведения ушли за 100 и 152,5 тысяч фунтов стерлингов соответственно.

Также нашла новых хозяев нашла картина Ивана Айвазовского «Закат в Венеции», начальная цена которой составила 500 тысяч фунтов стерлингов. Кроме Айвазоского в торгах участвовали произведения Ильи Репина, Льва Бакста и других выдающихся российских художников. Акварельный эскиз декораций к балету «Дафнис и Хлоя» кисти Льва Бакста был продан за 212,5 тысячи фунтов стерлингов.

Рекордсменом на аукционе стала художница Александра Щекотихина-Потоцкая, чья работа «Танцовщица» ушла с молотка за 56,25 тысяч фунтов стерлингов.

Общая выручка аукциона Christie's «Шедевры русского искусства» в котором приняли участие 250 человек из 29 стран, за один день составила более 7,145 миллиона фунтов стерлингов.

Второй день торгов принадлежит аукционному дому Sotheby's, который в свою очередь подготовил к продаже картину Константина Маковского (1839-1915) «Жмурки». Ее начальная цена составляет 2-3 миллиона фунтов стерлингов, и это делает ее самым дорогим художественны произведением на момент начала торгов. Также будут представлены антикварные иконы и ювелирный произведения от Фаберже.

Эксперты еще до начала торгов были настроены очень позитивно, так как интерес в мире к русскому искусству неизменно остается очень высоким. И, судя по выручке Christie's в первый день, их прогнозы и надежды пока оправдываются.