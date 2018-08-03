Министерство обороны выложило в открытый доступ запуск ракеты комплекса "Уран-С" с корвета "Громкий"

Видеозапись с запуском ракеты в водах Японского моря с новейшего военного корабля "Громкий" была опубликована на сайте Министерства обороны.

Стрельбы проводились в рамках государственных испытаний комплекса ракет "Уран", частью которого является запущенная ракета "Х-35" - российская противокорабельная ракета, предназначенная для поражения надводных целей водоизмещением до 5000 тонн.

В планах Министерства обороны передача "Громкого" в состав Тихоокеанского флота для охраны границ прибрежной зоны Дальнего Востока.

Первый корабль подобного класса - "Совершенный" передали Тихоокеанскому флоту ещё летом прошлого года.

Уточняем, что корвет "Громкий" является вторым из 4-х сторожевых кораблей, создающихся для Тихоокеанской флотилии.

Инновационная конструкция корпуса кораблей позволяет нивелировать сопротивление воды на 25% при движении со скоростью в 30 узлов и снизить вероятность радиолокационного обнаружения противником.