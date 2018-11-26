Стала известна причина смерти оскароносного режиссера Бернардо Бертолуччи

Более 10 лет режиссер был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Бернардо Бертолуччи режиссировал более 20 фильмов, среди которых «Последний император», «Последнее танго в Париже» и многие другие.

О смерти оскароносного режиссера Бернардо Бертолуччи стало известно 26 ноября. СМИ сообщили о кончине известного драматурга, однако причин его смерти известно не было. Уточнялось, что у Бертолуччи было серьезное заболевание, с которым он боролся долгое время.

Теперь же стала известна причина смерти Бертолуччи. По информации издания The Guardian, оскароносный режиссер умер из-за осложнений, которые наступили от онкологического заболевания. В 2003 году Бертолуччи сделали операцию на межпозвоночной грыже. Оказалось, что операция была неудачной. Из-за нее режиссер оказался в инвалидном кресле и лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Бернардо Бертолуччи был культовым режиссером. Он получал «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Ранее сообщалось, что премией «Оскар» режиссер был награжден за фильм «Последний император».