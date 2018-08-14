Федор Бондарчук будет снимать фильм про девушку-амфибию

Известный российский режиссер Федор Бондарчук будет руководить съемками фильма «Человек-амфибия», сюжет которого, как обещают создатели, станет совершенно неожиданным для поклонников.

По словам автором, картина должна получиться очень зрелищной. Отмечается, что не обойдется и без компьютерной графики, учитывая тематику фильма. Однако создатели просят не беспокоиться. Они уверены, что эффекты только украсят ленту. Уже сейчас известно, что главную роль в фильме будет исполнять женщина. Однако актерский состав пока что не утвержден.

Режиссером проекта станет Федор Бондарчук. Известно, что выход картины в прокат намечен на 2020 год. Работа над проектом уже ведется, однако, съемочный процесс, по предварительным данным, запустят только в 2019 году. Помимо девушки-амфибии в главной роли, также известно, что события в фильме будут разворачиваться в Санкт-Петербурге в 20 веке. При этом авторы отмечают, что зрителей ждет очень много подводных съемок.

Федор Бондарчук является режиссером многих знаменитых проектов, среди которых «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград». Многие картины Бондарчука очень полюбились российским гражданам, а его творчество получило народное признание.