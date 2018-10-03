Российские артисты стали лучшими на фестивале циркового искусства в КНР

Золото фестиваля взяли воздушные акробаты из России.

В китайском Чжухае состоялся 5-й фестиваль цирковых артистов, где представители данного искусства соревновались между собой. Победителями стали российские представители акробатики на встречных качелях под управлением Михаила Филинова. Им были вручены золотые награды и ценные призы. Данную информацию сообщили представители Росгосцирка.

Кроме золотых призеров, Россия также встретит и серебряных победителей. Соответствующие награды были вручены воздушной гимнастке на полотнах Анастасии Макеевой и акробатам на досках, руководит которыми Вячеслав Черниевский. Всего на фестивале, который шел целую неделю, приняли участие множество артистов из различных уголков планеты, включая украинцев, канадцев, американцев, эфиопов, монголов и многих других. Члены комиссии оценивали конкурсантов как по одиночке, так и целыми цирковыми труппами.