Российские артисты стали лучшими на фестивале циркового искусства в КНР

Сегодня, 15:32 \\ Мозаика

Золото фестиваля взяли воздушные акробаты из России.

В китайском Чжухае состоялся 5-й фестиваль цирковых артистов, где представители данного искусства соревновались между собой. Победителями стали российские представители акробатики на встречных качелях под управлением Михаила Филинова. Им были вручены золотые награды и ценные призы. Данную информацию сообщили представители Росгосцирка.

Кроме золотых призеров, Россия также встретит и серебряных победителей. Соответствующие награды были вручены воздушной гимнастке на полотнах Анастасии Макеевой и акробатам на досках, руководит которыми Вячеслав Черниевский. Всего на фестивале, который шел целую неделю, приняли участие множество артистов из различных уголков планеты, включая украинцев, канадцев, американцев, эфиопов, монголов и многих других. Члены комиссии оценивали конкурсантов как по одиночке, так и целыми цирковыми труппами.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Опрос определил лучшие отечественные сериалы за последние 20 лет

 Интернет-портал «New Inform» поинтересовался у деятелей культуры, политиков, учёных и журналистов, какие отечественные сериалы, вышедшие за последние 20 лет, они могли бы назвать самыми лучшими.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

На YouTube вышел первый выпуск передачи "Смак" Андрея Макаревича

 Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич запустил в YouTube интернет-версию передачи...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Первый тизер-трейлер "Короля Льва" просмотрело рекордное количество зрителей

 Анонс перезапуска культового мультфильма «Король Лев» появился несколько дней назад,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ