Тим Аллен сообщил, что ждёт зрителей в четвёртой части "Истории игрушек"

Тим Аллен, подаривший свой голос Баззу Лайтеру из «Истории игрушек», в эфире шоу Джимми Фэллона рассказал некоторые подробности четвёртой части мультфильма и поделился своими впечатлениями.

Актёр сообщил поклонникам серии, что они не только увидят некоторых знакомых героев, но и познакомятся с новыми, такими как Кролик, Утёнок и Вилка, которую зрителям уже показали в тизере. Кроме того, он отметил, что Киану Ривзу досталась «отличная роль», однако, пока неизвестно, кто именно будет говорить его голосом. Как поделился актёр, персонаж Ривза имеет суровый характер и чем-то напоминает Базза Лайтера. Киану Ривз придерживается того же мнения.

Аллен отметил, что создателям картины точно удастся удивить поклонников новыми игрушками, он также намекнул, что в этой части появится любовная линия.

Слухи о четвёртой части появились ещё в 2011 году, однако студия сообщала, что вряд ли займётся продолжением серии. Официальное заявление было сделано в 2014 году, тогда же и началась работа над созданием мультфильма.

Первый тизер-трейлер появился в сети в середине ноября на официальном YouTube-канале Pixar. В России премьера «Истории игрушек 4» состоится 20 июня 2019 года. Режиссёром картины стал Джош Кулич, а сценарий написали Ли Анкрич, Эндрю Стэнтон и Пит Доктер.