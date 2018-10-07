Шедевры Репина и Айвазовского уйдут с молотка в Лондоне

Сегодня, 26 ноября, в Лондоне начинается неделя «русских торгов», на которой будет представлено в общей сложности 268 шедевров живописи, произведений декоративно-прикладного искусства и редких книг. Однако самыми заманчивыми лотам стали картины Ивана Айвазовского и Ильи Репина.

Торги продлятся до среды, но за это время с молотка помимо произведений Айвазовского и Репина успеют уйти с молотка картин таких выдающихся русских художников как Константин Маковский, Нико Пиросмани, Василий Шухаев и Лев Бакст.

Традиционно торги откроет знаменитый аукционный дом «Кристи» (англ Christie`s). Сегодня на продажу будет выставлена картина Ивана Айвазовского (1817-1900) "Закат в Венеции", написанная художником в 1873 году. Ее начальная цена составляет 500 тысяч фунтов. Полотно находилось в коллекции Джона Клюге и не появлялось на мировом рынке искусства около двадцати лет. Выручка от продажи будет направлена в Колумбийский университет (США).

Также на торгах будет продан шедевр кисти Ильи Репина (1844-1930) «Портрет Веры Репиной. Это произведение специалисты оценили в 200 тысяч фунтов. Вызывает живой интерес и другое произведение художника - потрет писателя Льва Толстого. Картина была написана маслом на линолеуме, потому что в 1916 году, когда Репин создал ее, было не так просто достать холст в России из-за дефицита, вызванного Первой мировой войной. Полотно эксперты оценили в 400-600 тысяч фунтов.

Аукционный дом "Sotheby`s" тоже имеет много интересных козырей в рукаве. Один из топ-лотом Sotheby's - картина Константина Маковского (1839-1915) "Жмурки2. Ее цена составляет 2-3 миллиона фунтов, что делает ее самой дорогой картиной на момент начала торгов.

Кроме того, в рамках "русский недели" будет проведен специальный аукцион Сhristie`s, на котором будут выставлены редкие рукописи и книги, а Sotheby's выставит на продажу личные вещи Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

"Русские торги" традиционно проходят в Лондоне два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Их организуют аукционные дома "Christie's", "Sotheby's", "MacDougall's" и "Bonhams", а выручка от них достигает нескольких десятков миллионов долларов.

Эксперты до начала торгов подчеркнули, что они настроены позитивно, так как интерес в мире к российскому искусству неизменно остается на очень высоком уровне, однако давать какие-либо точные прогнозы еще рано.