На YouTube вышел первый выпуск передачи "Смак" Андрея Макаревича

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич запустил в YouTube интернет-версию передачи «Смак» на канале «Смак Андрея Макаревича».

Изначально именно Макаревич и вёл передачу, которая выходила с 1993 по 2018 годы на «Первом канале». Он был её ведущим со дня появления и до 2005 года. В 2006 году его место занял телеведущий Иван Ургант. В первом интернет-выпуске именно он стал гостём.

Первый эпизод программы «Смак» вышел 23 ноября 1993 года на телевидении. Но поскольку в этом году эта дата приходилась на пятницу, Макаревич решил запустить выпуск в эфир в воскресенье, 25 ноября.

Ведущий выразил надежду, что новый формат программы будет отличаться от старого, так как в этот раз строгих ограничений не будет. Именно поэтому Иван Ургант пришёл в шапке. Он подчеркнул, что сделал это, так как на телевидении подобный внешний вид был запрещён. Кроме того, в подарок от Макаревича он получил коричневый галстук, в котором тот вёл свою вторую передачу.

Последний эпизод телевизионной версии вышел 30 апреля 2018 года. В некотором роде, открытие кулинарного канала Андрея Макаревича является подтверждением того, что по телевизору программу больше не покажут.