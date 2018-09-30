Аль Пачино сыграет главную роль в "Короле Лире"

Популярный голливудский актёр Аль Пачино исполнит главную роль в экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир», передаёт The Guardian.

Пост режиссёра картины займёт Майкл Редфорд, ранее известный по таким проектам, как «Танцы в «Голубой игуане» и «Эльза и Фред». Редфорд отметил, что многие режиссёры и актёры стремятся к тому, чтобы принять участие в работе над экранизацией «Короля Лира». Об этом мечтал и Аль Пачино. Режиссёр подчеркнул, что актёр заслужил эту роль. Продюсер фильма Барри Навиди сообщил, что съёмки стартуют будущей осенью в Великобритании. Дата премьеры пока не назначена.

Это не первая экранизация пьес Ульияма Шекспира, в которой задействован Аль Пачино. В 2004 году он воплотил на экране образ еврея Шейлока в фильме «Венецианский купец».

Многие произведения Уильяма Шекспира пользуются большой популярностью у деятелей искусства. За последние 100 лет появилось более 30 картин, снятых по мотивам «Короля Лира». Главная роль доставалась таким великим актёрам, как Иэн Маккеллен и Энтони Хопкинс. Кроме того, признание получила и отечественная адаптация Григория Козинцева 1970 года с Юри Ярвет в главной роли.

В ближайшее время зрители увидят Аль Пачино в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», который выйдет на платформе Netflix в 2019 году.