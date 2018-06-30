Опрос определил лучшие отечественные сериалы за последние 20 лет

Интернет-портал «New Inform» поинтересовался у деятелей культуры, политиков, учёных и журналистов, какие отечественные сериалы, вышедшие за последние 20 лет, они могли бы назвать самыми лучшими.

Лидирующие позиции в рейтинге любимых сериалов российских знаменитостей оказались проекты «Первого канала», а также классические картины.

Рудольф Фурманов, театральный режиссёр, художественный руководитель и директор театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова, сказал, что предпочитает смотреть сериалы, выходящие на телеканалах «Россия» и «Первый». Кроме того, ему импонируют «Оттепель», «Преступление и наказание» Дмитрия Светозарова и «Идиот» Владимира Бортко.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов уделяет мало времени просмотру сериалов, тем не менее он смог оценить такие ленты, как «Ленин», «Троцкий» и «Борис Годунов». Его больше интересуют проекты, рассказывающие историю России. Другой политик, Виталий Милонов отметил сериал «Ликвидация». Остальные проекты он посчитал «лёгкими» детективами на один раз. Этот же сериал вызвал позитивную реакцию у Александра Стефановича, сценариста и писателя.

Сериал «Троцкий» полюбился телеведущему Сергею Шолохову, который назвал его единственным для себя исключением.

Кинокритик Антон Долин назвал сериалы «Школа», «Звоните ДиКаприо» и «Оттепель». А вот актёр Михаил Боярский признался, что с удовольствием смотрит картины режиссёра Светлакова.

В список лучших сериалов также вошли «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Некоторые отметили и советскую картину «Семнадцать мгновений весны», которая и сейчас вызывает интерес при просмотре.

Ранее СМИ сообщали о пропаже актёра и режиссёра российских сериалов Олега Куртанидзе («Улицы разбитых фонарей»). Согласно последним данным, правоохранительные органы прекратили поиск, так как им удалось найти актёра.